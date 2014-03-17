投行观点：人民币扩波幅或施压资产价格，未来数月股市好淡争持--汇丰

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 投行汇丰的报告称，人民币汇价波幅扩大，可能导致资产价格受压，未来数月中国股市或会处于好淡争持格局。
报告指出，自中国央行于2005年启动汇改以来，三度扩大人民币兑美元 汇价波动区间，分别是2007年5月、2012年4月以及本次。而中国股市沪综指 和MSCI中国 于2007年大幅上升，2012年则温和下跌。
该行认为，本次扩大波幅的结果可能像2012年，因宏观因素相近，即是经济增长疲弱、通货紧缩以及货币的波动性。
“当中最大分别是人民币相对两个月前已经贬值2%，而股市同步温和下跌，因此相信部分的货币风险已经得到消化。”该行环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中称。
人民币波幅扩大，可能会大幅减缓资本流入速度，令自2013年第四季的行情出现逆转。虽然这给股票和房地产的价格带来压力，不过央行在货币政策上更加自主，采取更多主动性措施以控制基础货币供应，其次是打击套利交易。
汇丰指出，从2012年的经验，防守性行业如公用、电讯和医疗表现不受宏观不确定性和货币波动的因素影响。而该行继续偏好资讯科技、医疗和环保类股份，并相信地产、公用和能源板块将出现投资价值。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)