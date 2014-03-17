人民币衍生品：境内美元远掉升水创两个半月新高，因人民币波幅扩大

路透北京3月17日 - 中国境内美元兑人民币远掉曲线周一连续第五天走升，并创下两个半月来新高。因中国央行扩大人民币兑美元即期 日波幅至2%，增强人民币贬值预期，加上美元空头回补，激发远期购汇盘。

北京时间15:33时，整条远掉曲线均呈现升水，美元兑人民币一年远掉点数 已自月初时的贴水，一度升水至470个点子，为今年1月3日来最高水平；六个月远掉 亦一度升至逾两个月新高。

“掉期市场稍微有些恐慌，所以早盘买得比较高，”上海一股份行交易主管称。

他指出，掉期在上周五有一些美元空头，周末中国央行宣布扩大人民币汇率波幅，早上开盘后就纷纷出来止损。但经过这一轮恐慌性的远期购汇，市场的方向还并不确定，客盘的观望情绪也比较浓。

一家外资行交易员指出，目前看远掉市场上的购汇略多一些，主要是客盘力量为主。而决定远掉市场方向的则是市场的力量，现在要关注扩波幅政策对人民币汇率预期的影响究竟有多大。

“新政发布，（人民币汇率预期）转向与否是关键，...当然我并不主张贬值，但是就怕市场冲过头了。”另一家外资行总部资金管理部高层指出。

国开证券宏观经济分析师杜征征此前指出，扩大波幅与未来人民币就会将形成贬值趋势不能划上等号，汇率的波动还是要看经济基本面的走势。预期今年人民币兑美元将是小幅升值，幅度1%左右。

此外，央行新政亦可能提升期权活跃度。兴业银行首席经济学家鲁政委亦分析称，央行这一新政意味着年后人民币持续贬值过程基本结束，由此进入双向浮动阶段。这有利于外汇避险市场的发展，外汇期权交易将更加活跃。

中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。