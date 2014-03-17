人民币衍生品：境内美元远掉升水创两个半月新高，因人民币波幅扩大

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京3月17日 - 中国境内美元兑人民币远掉曲线周一连续第五天走升，并创下两个半月来新高。因中国央行扩大人民币兑美元即期 日波幅至2%，增强人民币贬值预期，加上美元空头回补，激发远期购汇盘。
北京时间15:33时，整条远掉曲线均呈现升水，美元兑人民币一年远掉点数 已自月初时的贴水，一度升水至470个点子，为今年1月3日来最高水平；六个月远掉 亦一度升至逾两个月新高。
“掉期市场稍微有些恐慌，所以早盘买得比较高，”上海一股份行交易主管称。
他指出，掉期在上周五有一些美元空头，周末中国央行宣布扩大人民币汇率波幅，早上开盘后就纷纷出来止损。但经过这一轮恐慌性的远期购汇，市场的方向还并不确定，客盘的观望情绪也比较浓。
一家外资行交易员指出，目前看远掉市场上的购汇略多一些，主要是客盘力量为主。而决定远掉市场方向的则是市场的力量，现在要关注扩波幅政策对人民币汇率预期的影响究竟有多大。
“新政发布，（人民币汇率预期）转向与否是关键，...当然我并不主张贬值，但是就怕市场冲过头了。”另一家外资行总部资金管理部高层指出。
国开证券宏观经济分析师杜征征此前指出，扩大波幅与未来人民币就会将形成贬值趋势不能划上等号，汇率的波动还是要看经济基本面的走势。预期今年人民币兑美元将是小幅升值，幅度1%左右。
此外，央行新政亦可能提升期权活跃度。兴业银行首席经济学家鲁政委亦分析称，央行这一新政意味着年后人民币持续贬值过程基本结束，由此进入双向浮动阶段。这有利于外汇避险市场的发展，外汇期权交易将更加活跃。
中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。
即期方面，交易员称，人民币盘中大跌逾200点子，主因扩波幅政策出台后隔夜美元空头回补所致，疑似干预盘未见踪影。而由于市场对扩波幅政策早有预期，且这已经是中国第三次扩波幅政策出台，整体市场的交投相对平淡，流动性也不是很好，估计央行这一政策很难让人民币走出独立行情，汇率仍将盯住国际美元走势。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)