《投资焦点》新兴市场本地投资者出走，资本外流增“内忧”

**新兴市场本地投资者紧张不安**

许多新兴市场今年适逢选举年，政治面变数大，也使得当地投资者不愿投资于本国。

“许多新兴市场经济体面临政治过渡期...其中有部分国家，对当地市场的风险意识非常高，”瑞银财富管理的新兴市场投资长Jorge Mariscal指出。

自2008年金融危机以来，发展中国家的退休基金及保险资产规模不断扩大。根据摩根大通，目前这方面资产规模已达5.5兆(万亿)美元，来到纪录高位，且是2008年危机前水准的两倍。

土耳其、保加利亚和俄罗斯等国，过去几年来已放宽或取消对海外投资的上限规定。

产油国哈萨克斯坦正把民间退金基金并入一个国营实体，并计划将部分资产投资海外。

“退休基金投资海外可能更有弹性。”Mariscal说。

“他们资产成长的速度比国内流动性快。退休基金仍处于成长初期...本地退休基金正寻找渠道来投放增加的资金流。”

CrossBorder Capital指出，若依扣除外商直接投资(FDI)和外汇储备变动后的经常帐整体金融流动测算，截至2月底，新兴国家当地投资者本身已从新兴市场撤出860亿美元

“新兴市场本地投资者将资金撤至海外，造成资金进出庞大且极为波动。经济和政治形势恶化促使资金出走至发达市场。”CrossBorder总经理 Mike Howell表示。