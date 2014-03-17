《投资焦点》新兴市场本地投资者出走，资本外流增“内忧”

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
**新兴市场本地投资者紧张不安**
许多新兴市场今年适逢选举年，政治面变数大，也使得当地投资者不愿投资于本国。
“许多新兴市场经济体面临政治过渡期...其中有部分国家，对当地市场的风险意识非常高，”瑞银财富管理的新兴市场投资长Jorge Mariscal指出。
自2008年金融危机以来，发展中国家的退休基金及保险资产规模不断扩大。根据摩根大通，目前这方面资产规模已达5.5兆(万亿)美元，来到纪录高位，且是2008年危机前水准的两倍。
土耳其、保加利亚和俄罗斯等国，过去几年来已放宽或取消对海外投资的上限规定。
产油国哈萨克斯坦正把民间退金基金并入一个国营实体，并计划将部分资产投资海外。
“退休基金投资海外可能更有弹性。”Mariscal说。
“他们资产成长的速度比国内流动性快。退休基金仍处于成长初期...本地退休基金正寻找渠道来投放增加的资金流。”
CrossBorder Capital指出，若依扣除外商直接投资(FDI)和外汇储备变动后的经常帐整体金融流动测算，截至2月底，新兴国家当地投资者本身已从新兴市场撤出860亿美元
“新兴市场本地投资者将资金撤至海外，造成资金进出庞大且极为波动。经济和政治形势恶化促使资金出走至发达市场。”CrossBorder总经理 Mike Howell表示。
“此外监管法规改变让机构投资者可将资金移往海外。随着中国经济放缓，新兴市场已失去动能。新兴市场还未见底。”(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 徐文焰/艾茂林)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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