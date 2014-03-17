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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:38 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-2月总保费收入年增9.3%

路透台北3月17日 - 台湾寿险公会周一表示，2014年1-2月寿险业总保费收入较上年同
期成长9.3%，其中初年度保费收入(FYP)年增6.0%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-2月寿险业总保费收入达4,497亿台币；其中
初年度保费收入达1,880亿元，至于续年度保费收入则为2,617亿元，较上年度增加11.8%。
    
    寿险业2014年1年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目          2014年1-2月      2013年1-2月   成长率(%)
 初年度保费                1,880            1,773        +6.0
 续年度保费                2,617            2,341       +11.8
       合计                4,497            4,114        +9.3
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校)
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