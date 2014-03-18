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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:49 BJT

修正-中国新债：南方电网周二将发行50亿元固息企业债，期限10年（3月17日）

(更正：内文表格内公司名称应为“南方电网”，非“国家电网”)

路透上海3月17日 - 中国南方电网有限责任公司周一公告称，将于周二(18日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币固息企业债，期限10年。

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日)

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南方电网 50 10 3/18簿记建档 上限6.10% AAA 3/19-3/21 国泰君安证券

瑞银证券/瑞信方正证券

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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