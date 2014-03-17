《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（国际版）

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
[市场摘要]
--日本股市：受乌克兰局势打压跌至六周收盘低点，软银飙升
日本股市日经指数周一下跌至六周低点，因乌克兰的紧张局势升温打压了投资者人气，不过软银跳涨，因关联公司阿里巴巴称将于美国上市。日经指数跌0.4%至14,277.67点，触及2月6日以来收盘低点。东证股价指数下滑0.8%至1,154.93点。
--中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限
中国股市沪综指收升近1%。受新型城镇化规划出炉提振，今日建材地产股涨幅居前，带动大盘反弹，而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。沪综指收报2,023.673点，涨19.334点或0.96%。
--香港股市：收在五周低点，市场交投谨慎
香港股市收在五周低点，投资者对于中国经济增长前景和乌克兰局势走向仍不确定。恒生指数跌0.3%至21,473.95点，为2月6日以来最低收盘价。恒生国企指数上扬0.4%。
--汇市：通胀数据疑虑打压欧元走低，日圆小跌
欧元兑美元下跌，因投资人忧心欧元区2月通胀率数据终值可能下修，使欧洲央行持续面临宽松政策压力。日圆兑美元下滑，因市场预期西方国家只会对俄罗斯实施有限的制裁。0900GMT，欧元/美元小跌至1.3905美元，美元/日圆上扬0.41%，至101.76日圆。
--国际油市：布兰特原油跌破每桶108美元，乌克兰忧虑减缓
布兰特原油期货跌破每桶108美元，回吐稍早涨幅，因乌克兰危机爆发冲突的疑虑降温。0903GMT，布兰特原油期货跌0.58美元，报107.63美元。美国原油期货跌0.25美元至98.64美元。
--金属期市：伦敦期铜下滑人气不振，中国疑虑再起
伦铜下滑，徘徊在上周触及的三年低点附近，有关中国经济成长疑虑以及可能出现更多违约的担忧，刺激空仓增加。0905GMT，LME三个月期铜跌0.08%，报每吨6,463美元。
--全球金市：金价接近六个月高位，乌克兰危机引发避险买盘
金价交投在六个多月最高水平附近，因股市疲弱，且克里米亚公投结果赞成脱乌入俄，激化俄罗斯与西方国家冲突。0907GMT，现货金报每盎司1,378.80美元，此前一度触及去年9月9日以来最高的1,391.76美元。
--欧元债市：持于八个月低点附近，此前克里米亚公投结果支持加入俄罗斯
德国公债收益率(殖利率)持于八个月低点附近，西方与莫斯科就克里米亚公投结果的紧张关系使避险资产获得买需。德国10年期公债收益率日内近持平，报1.55%，距离周五所及八个月低点1.506%不远。 (完) (整理 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)