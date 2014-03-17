更新版 1-新债招标：中国农发行四期债需求不错，定位未受二级市场调整影响

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 农发行四期债需求不错
* 投标倍数均超3倍
* 定位较适中，未受二级调整影响 (新增市场评论和更多背景)
路透上海3月17日 - 中国农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。
市场人士指出，债市连续走强后市场分歧渐增，但资金面仍持续宽松，配置需求力量未现明显减弱，这也支撑一级市场维持相对强势。
“（新债结果）比预期的感觉好一些，今天二级(收益率)还小上了一点，”华东一银行交易员称。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及10年期最新收益率分别为4.5523%、5.1089%、5.2601%和5.4641%。
今日新债具体招标情况如下：
一年 三年 五年 10年
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发行量(亿元) 40 60 60 40
中标收益率/利率 4.5217% 5.10% 5.25% 5.48%
投标倍数 4.18 3.32 3.25 3.50
其中一年期为今年第10期债券 增发品种，票面利率为4.76%。
今日四期债的具体发行条款如下：
第20期 第21期 第22期 第23期
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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息 10年固息
(今年第10期增发)
招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)
3/5/10年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日/起息日 3月20日/2月26日 3月20日 3月21日 3月21日
发行期 1/3年：3月18日-3月20日
5/10年：3月18日-3月21日
上市日 3月24日 3月26日 3月27日 3月27日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.1% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)