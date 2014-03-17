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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:14 BJT

更新版 1-新债招标：中国农发行四期债需求不错，定位未受二级市场调整影响

* 农发行四期债需求不错

* 投标倍数均超3倍

* 定位较适中，未受二级调整影响 (新增市场评论和更多背景)

路透上海3月17日 - 中国农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。

市场人士指出，债市连续走强后市场分歧渐增，但资金面仍持续宽松，配置需求力量未现明显减弱，这也支撑一级市场维持相对强势。

“（新债结果）比预期的感觉好一些，今天二级(收益率)还小上了一点，”华东一银行交易员称。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及10年期最新收益率分别为4.5523%、5.1089%、5.2601%和5.4641%。

今日新债具体招标情况如下：

一年 三年 五年 10年

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发行量(亿元) 40 60 60 40

中标收益率/利率 4.5217% 5.10% 5.25% 5.48%

投标倍数 4.18 3.32 3.25 3.50

其中一年期为今年第10期债券 增发品种，票面利率为4.76%。

今日四期债的具体发行条款如下：

第20期 第21期 第22期 第23期

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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息 10年固息

(今年第10期增发)

招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)

3/5/10年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日/起息日 3月20日/2月26日 3月20日 3月21日 3月21日

发行期 1/3年：3月18日-3月20日

5/10年：3月18日-3月21日

上市日 3月24日 3月26日 3月27日 3月27日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.1% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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