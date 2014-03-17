全球金市：金价接近六个月高位，乌克兰危机引发避险买盘

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
“乌克兰的政治局势非常利好金价，而且还会持续一段时间。我认为最近几周金价可能会一直涨向1,500美元，”精炼商和交易商Heraeus Metals驻香港总经理Dick Poon表示。
获莫斯科支持的克里米亚领导人宣布，公投结果有96%民众支持退乌入俄。西方大国指称公投不合法，将立即采取制裁行动。
美国总统奥巴马在与普京通话时称，美国和欧洲盟友将让俄罗斯因侵犯乌克兰主权，而付出“更多代价”。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五持仓量增加3.29吨至816.59吨。
据商品期货交易委员会(CFTC)周五数据，对冲基金和基金经理人连续第五周增加了对黄金期货和期权的看多押注，增至2012年12月中以来最高。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1383.6 1.86 0.13
现货银 21.34 -0.1 -0.47
现货铂金 1474.25 12.45 0.85
现货钯金 775.75 9.35 1.22
COMEX期金 1383.9 4.9 0.36
COMEX期银 21.365 -0.048 -0.22
汇率
欧元/美元 1.3889
美元指数 79.525
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李婷仪/朱晓军/艾茂林)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)