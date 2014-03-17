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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 15:52 BJT

全球金市：金价接近六个月高位，乌克兰危机引发避险买盘

“乌克兰的政治局势非常利好金价，而且还会持续一段时间。我认为最近几周金价可能会一直涨向1,500美元，”精炼商和交易商Heraeus Metals驻香港总经理Dick Poon表示。

获莫斯科支持的克里米亚领导人宣布，公投结果有96%民众支持退乌入俄。西方大国指称公投不合法，将立即采取制裁行动。

美国总统奥巴马在与普京通话时称，美国和欧洲盟友将让俄罗斯因侵犯乌克兰主权，而付出“更多代价”。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五持仓量增加3.29吨至816.59吨。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五数据，对冲基金和基金经理人连续第五周增加了对黄金期货和期权的看多押注，增至2012年12月中以来最高。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1383.6 1.86 0.13

现货银 21.34 -0.1 -0.47

现货铂金 1474.25 12.45 0.85

现货钯金 775.75 9.35 1.22

COMEX期金 1383.9 4.9 0.36

COMEX期银 21.365 -0.048 -0.22

汇率

欧元/美元 1.3889

美元指数 79.525

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李婷仪/朱晓军/艾茂林)
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