中国期市：白糖期货收跌逾2%，天气炒作暂消市场寄望政策支撑

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 中国郑州白糖期货周一收盘跌逾2%，受上周末外盘大跌拖累。多头对于国内外不利天气的炒作暂告段落，而国内消费旺季未至，需求淡静令期价承压。
不过业内人士称，国内糖业会议举行在即，市场对于收储等扶持政策的预期升温，加之不利天气对国内外糖产量的影响料将在中长期显现，白糖期价跌破年初低位的可能性不大。
白糖主力409合约 收低2.28%，至每吨4,708元。该合约自上周触及4,900元上方的逾两个月高位后，已累计下跌约200元。
“今天的下跌，是针对年初始于4,300元附近反弹的一小波回撤，反弹并没有结束，期价盘整后仍有望上探5,000-5,100元一线，”上海中期分析师经琢成表示。
她并称，此前国内外不利天气对糖价的提振因素逐渐被消化，而国内处于消费淡季，支撑糖价上涨的动力还不强。但在过去几个月连续大跌后，市场对国内出台收储等行业扶持政策的预期逐渐升温，有望带来短线支撑。
2013/14年榨季广西食糖交易会将于周二在南宁举行。业内人士称，鉴于目前糖价低迷对行业的冲击，市场寄望会议在地方收储和财政贴息等方面传出利多信号。此外，对新榨季甘蔗种植面积的预估也将为业内所关注。
外盘方面，洲际交易所(ICE)原糖期货 上周五收报每磅17.25美分，盘中一度下挫逾4%至两周低位，受累于交易商结清多头头寸，因有迹象显示对巴西天气的忧虑引发的近期一波涨势可能已经消退。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至3月11日当周，投机客对ICE原糖期货的净多持仓骤增79%，至三个半月高位。
经琢成表示，外盘糖价17美分的支撑较强，除巴西外，不利天气料也将对另一主产国--印度的糖产量造成冲击，从而进一步影响全球供需平衡。在这个大背景下，国内白糖期货的操作策略还是以回调后逢低买入为宜。
国家发改委此前公布的数据显示，中国2月配额内进口加工成品糖平均成本3,970元/吨，比广东销区糖价低735元/吨，价差比上月缩小364元/吨。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1406 44,170 -0.41 455,682
黄金(au) 1406 272.65 1.13 197,118
螺纹钢 (rb) 1410 3,229 -0.58 1,749,124
橡胶 (ru) 1409 14,985 -4.00 228,872 大商所 豆粕 (m) 1409 3,210 -0.96 1,545,012
豆油 (y) 1409 7,004 -0.91 656,478
焦炭 (j) 1409 1,203 0.08 247,914 郑商所 白糖 (sr) 1409 4,708 -2.28 615,234
棉花 (cf) 1409 17,580 -0.14 40,558 中金所 沪深300(if) 1403 2,137.4 1.99 58,449
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)