中国数据：1-2月FDI同比增10.44%，非金融类直接投资115.4亿美元--商务部

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透北京3月18日 - 中国商务部周二公布，2014年1-2月中国实际使用外资(FDI)193.1亿美元，同比增长10.44% 。（未含银行、证券、保险领域数据）。 商务部新闻稿并称，中国1-2月累积实现非金融类直接投资115.4亿美元，同比下降37.2% 2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类 直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。 历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) : FDI 2月 14年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 金额 85.5 107.6 120.8 85 84.2 88.4 83.8 94.1 143.9 92.6 84.4 124.2 82.14 同比 4.09 16.1 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 （完） (发稿 乔艳红 撰写 张晓翀; 审校 曾祥进)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。