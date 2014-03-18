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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 10:20 BJT

中国数据：1-2月FDI同比增10.44%，非金融类直接投资115.4亿美元--商务部

路透北京3月18日 - 中国商务部周二公布，2014年1-2月中国实际使用外资(FDI)193.1亿美元，同比增长10.44%
。（未含银行、证券、保险领域数据）。
    
    商务部新闻稿并称，中国1-2月累积实现非金融类直接投资115.4亿美元，同比下降37.2%
    
    2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类
直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。
    
    历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :     
   FDI  2月    14年1月  13年12月   11月   10月    9月    8月    7月    6月    5月    4月    3月    2月
 金额   85.5     107.6     120.8     85   84.2   88.4   83.8   94.1  143.9   92.6   84.4  124.2  82.14
 同比   4.09      16.1       3.3    2.4   1.24   4.88   0.62  24.13  20.12   0.29    0.4   5.65   6.32
 （完）

 (发稿 乔艳红 撰写 张晓翀; 审校 曾祥进)
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