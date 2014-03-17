《分析》乌克兰危机：使冷战幽灵在欧洲复活

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
**继续中立？**
在20世纪冷战期间，美国强硬派和西欧担心当时的西德可能转为中立，以此缓和同苏联以及苏联在东欧盟友的关系。
然而这种情况从未发生。西德仍牢牢站在西方政治与军事阵营一边。但在此期间，大西洋两岸还是出现了几次空前的交锋。
其中包括在1982年，美国就德国与苏联共同修建天然气管道而发生矛盾，当时的里根政府担心这项协议将使西德依赖苏联，而这种状况显然很危险。
德国人则坚持自己的原则。最后管道建成了，这也是现在德国仍如此依赖俄罗斯能源的一个原因。
这一事件可能给日后的任何新冷战带来经验教训。
一年后，西德抵挡住来自俄罗斯的大规模抗议和威胁，在本国部署了美国的中程核导弹，以此回应苏联指向西方的数枚SS-20导弹。这最后导致东西方之间的军事竞争以谈判告终。
就跟以前一样，俄罗斯如今的军事威胁最终促成欧美联手，尽管目前的民调结果反映出公众的疑虑，即德国或美国并不倾向于对俄罗斯采取强硬姿态。
俄罗斯和西方国家也同以前一样，企图转向中国来改变这一局面。
如果普京意图吞并克里米亚，欧洲人可能不得不站在尴尬的立场，迅速考虑作出相应地牺牲来显示决心。
对法国而言，这可能意味着该国要暂停向俄罗斯出售直升机航母。对英国来说，则要关闭与普京来往密切的大资本家的豪宅和银行金库。德国则需开始逐步减少对俄罗斯天然气的依赖。
这些情况的出现需要抱持冷战式的决心。如果形势严峻，若要维持欧盟的团结，意大利、希腊、塞浦路斯和保加利亚等与俄罗斯联系密切的南欧国家可能面临挑战。(完)
(编译 李春喜/朱晓军/王翔琼；审校 高琦)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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