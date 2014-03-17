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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 16:15 BJT

香港股市：收在五周低点，市场交投谨慎

路透香港3月17日 - 香港股市周一收在五周低点，投资者对于中国经济增长前景和乌克兰局势走向仍不确定。

恒生指数 跌0.3%至21,473.95点，为2月6日以来最低收盘价。

恒生国企指数 上扬0.4%。

中国建筑国际 大涨4.7%，因此前公布2013年净利增长30%，受益于中国的大规模政府工程。(完)
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