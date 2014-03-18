更新版 1-中国房地产：2月70个大中城市房价同比升8.7%，连续第二月放缓

* 2月全国房价同比涨幅降至8.7%

* 环比21连涨但涨幅缩窄

* 涨势连续第二个月放缓 (新增评论和更多数据细节)

路透北京3月18日 - 中国官方数据显示年初房价涨势持续放缓，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升8.7%，为连续13个月上升，涨幅较前月的9.6%进一步缩窄；环比连涨21个月，涨幅0.3%，略低于前月的0.4%。

交通银行金融研究中心的房地产研究员夏丹认为，目前市场整体环境是宏观经济放缓，银行对房地产信贷收紧信号慢慢增强，一些城市的房地产商也采取了降价等较灵活的策略。

她预计，在市场处于观望的情况下，不少城市房价环比面临一定的调整，三四线城市房价可能有所下行。就目前而言房地产还是处于城市分化的状态，悲观情绪是否会蔓延有待观察3-4月情况。

据统计局城市司高级统计师刘建伟，房价环比上涨的城市个数减少，持平的城市个数增加，涨幅略有回落。70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为57个和46个，分别比1月减少5个和2个。

另两项民间调查也显示中国房价涨势在2月趋缓。中国指数研究院公布数据显示，2月百城新建住宅均价环比连续21个月上升，但同比和环比涨幅均继续回落，分别为涨10.8%和0.54%；易居推出的一手房价格288指数环比上涨0.35%，同比涨9.08%，环比和同比增速已连续四个月回落。

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去年中国房地产市场供销两旺，土地购置面积同比有负转正，商品房销售面积和金额亦较上年录得两位数涨幅。然而，进入2014年，楼市呈现动力减弱之势，年初迄今成交清淡。

统计局上周公布数据显示，前两月商品房销售面积和销售额分别同比下降0.1%和3.7%，新开工面积同比降幅达27.4%，显示开发商在年初销售明显回落的情况下，开工积极性转向谨慎。

而近几月部分银行收紧房地产相关信贷，个人按揭贷款和开发贷利率普遍有所提高，加之一些开发商在某些地区为加快推盘采取降价打折策略，致使市场的观望情绪愈加浓厚。从中介机构的最新数据看，楼市在3月亦未进入“暖春”节奏，成交持续处于低位。

易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据显示，3月前10日一手商品住宅市场开局艰难，27个典型城市中有21个城市成交面积有所下降，相比2013年全年十日平均值而言，典型城市中上海、北京、深圳、成都、杭州等城市降幅均在40%以上。

市场亦有传言称包括北京、广州在内的一线城市也出现部分降价楼盘，引发对一线房价松动的预期，但从统计局数据看，2月一线城市尽管房价涨势放缓，但北上广深新建住宅销售价格环比分别有0.2%、0.4%、0.5%和0.2%的涨幅。

政策层面则依然平静，行政干预力度减弱。中央再度重申其立场，国务院总理李克强在两会（全国政协和人大会议）后的记者会上表示，房地产是个大问题，要分类施策、分城施策，鼓励合理的自住型需求，加强棚户区改造和保障房建设。住建部弃用年度房价控涨目标，在南京最新发布调控新政中，按年控制房价涨幅变为按季度分解控制房价涨幅。

日前公布的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》中则提出，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，要求地方政府着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题。 今年中国将继续加大棚户区改造的力度，至少要再改造470万套以上。

房价（较上年同期变动，%）

2月 2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

8.7 9.6 9.9 9.9 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1



(较上月变动，%)

0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)