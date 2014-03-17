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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:28 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑人气不振，中国疑虑再起

他称，“但同比数据在放缓。房地产相关的铜需求和空调需求不如去年好。”

0747GMT，LME三个月期铜 跌0.7%，报每吨6,426美元，上日收高0.8%。

LME期铜3月12日曾创下2010年7月以来低点每吨6,376.25美元。

上海期交所主力6月期铜 回吐早盘升势，收低0.4%，报每吨44,170元人民币(7,200美元)。

内需方面有亮点，国内现货铜价格较沪铜近月合约从上月的贴水转为升水。

中国政府宣布加速城镇化进程的计划也支撑价格。中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。 该消息亦支撑铜价。(完)

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(编译 李婷仪/石冠兰 审校 蔡美珍/王翔琼/艾茂林)
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