中国期货：大商所启动夜盘交易测试，农业品夜市开张在即

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一 、豆粕 、豆油 和棕榈油 。
大商所表示，目前交易所已协调主流软件开发商完成了夜盘柜台系统的开发、测试工作。要求各单位尽快向软件开发商索取升级补丁，并根据相关交易规则开展测试和升级准备工作。
随公告发布的《夜盘交易测试指南》显示，模拟夜盘的集合竞价时间为20:55-20:59，连续交易的时间则为21:00-次日2:30。
上海期货交易所去年7月在国内首度推出黄金和白银期货的夜盘交易，并于12月将夜盘范围扩大至铜、铝、铅、锌四个有色品种。
大商所交易部总监张英军去年11月在一个论坛上表示，大商所正在进行夜盘交易系统方面的准备，预计2014年上半年就可推出。 (完)
欲浏览大商所公告原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)