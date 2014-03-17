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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:42 BJT

新兴汇市：印尼卢比和韩元领涨亚币，无视其他风险资产疲弱走势

韩元上涨，即便人民币 下跌，此前中国央行在周末宣布扩大人民币汇率的日波动幅度至2%。

“亚洲货币自2月底人民币大跌起，已经消化了人民币汇率改革的影响，市场把那次大跌视为扩大波幅的预先行动，”三星期货驻首尔研究主管Jeong My-young称。

负责监督公投的官员周一表示，克里米亚公投的全部计票初步结果显示，近97%的投票者赞成加入俄罗斯。

印尼卢比兑美元最高升0.8%至11,245卢比，为10月31日以来最高，受助于杠杆基金和银行间投机客需求。

韩元上扬，因出口商买入用于结汇，以及部分银行间投机客削减美元持仓。

交易商称，境外基金和国内进口商的美元需求不足，也进一步支撑韩元。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.71 101.34 -0.36 +3.51 105.28

坡元 1.2657 1.2649 -0.06 -0.20 1.2632

台币 30.352 30.381 +0.10 -1.32 29.950

韩元 1067.40 1072.80 +0.51 -1.12 1055.40

泰铢 32.22 32.32 +0.31 +1.99 32.86

菲律宾披索 44.66 44.66 -0.00 -0.58 44.40

印尼卢比 11290.00 11350.00 +0.53 +7.71 12160.00

印度卢比 61.19 61.21 +0.03 +1.00 61.80

马币 3.2767 3.2780 +0.04 -0.04 3.2755

人民币 6.1758 6.1502 -0.41 -1.97 6.0539

(完)

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(编译 张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/王翔琼/徐文焰)
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