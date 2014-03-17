《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周1收市价及比价:( 本地时间16:20时,1港元=0.79538人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平 均溢价为-0.39%,低于上交易日收盘的-0.37%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 3.25 4.42 0.93 建设银行 3.82 5.05 0.95 中国银行 2.48 3.10 1.01 农业银行 2.34 3.11 0.95 招商银行 9.59 12.52 0.96 中信银行 4.56 3.93 1.46 交通银行 3.67 4.65 0.99 民生银行 7.51 7.23 1.31 中国人寿 13.39 20.35 0.83 中国平安 36.84 59.65 0.78 中国太保 15.25 25.10 0.76 中信证券 10.28 14.50 0.89 新华人寿 19.92 21.45 1.17 海通证券 9.06 9.65 1.18 华能国际 4.68 6.51 0.90 大唐发电 3.71 2.87 1.63 华电国际 2.93 3.28 1.12 中煤能源 4.23 3.94 1.35 中国神华 13.12 19.84 0.83 中国石油 7.60 7.68 1.25 兖州煤业 6.20 5.30 1.47 中国石化 5.07 6.66 0.96 上海石化 3.70 2.30 2.02 中海油服 18.55 18.24 1.28 仪征化纤 3.22 1.61 2.52 中国铝业 3.25 2.62 1.56 江西铜业 12.03 12.32 1.23 洛阳钼业 5.65 3.00 2.37 紫金矿业 2.31 1.67 1.74 马钢股份 1.58 1.56 1.27 鞍钢股份 2.84 4.59 0.78 重庆钢铁 2.29 1.05 2.74 海螺水泥 14.78 27.80 0.67 洛阳玻璃 5.05 1.30 4.89 北人股份 5.97 2.62 2.87 中联重科 4.94 4.96 1.25 金隅股份 5.40 5.15 1.32 中国国航 3.54 4.72 0.94 东方航空 2.48 2.64 1.18 南方航空 2.53 2.50 1.27 中国远洋 3.48 3.23 1.36 中海集运 2.13 1.75 1.53 中集集团 14.14 17.02 1.05 中海发展 3.93 4.15 1.19 宁沪高速 5.31 8.76 0.76 深高速 3.54 3.39 1.31 成渝高速 2.77 2.03 1.72 皖通高速 3.98 3.80 1.32 广深铁路 2.50 3.22 0.98 中国南车 4.22 5.59 0.95 中国交建 3.64 5.12 0.89 中国铁建 3.92 6.03 0.82 中国中铁 2.35 3.21 0.92 长城汽车 33.09 33.50 1.24 比亚迪 53.49 55.30 1.22 广汽集团 7.36 7.12 1.30 青岛啤酒 39.54 57.45 0.87 广州药业 26.60 25.35 1.32 新华制药 6.06 2.99 2.55 海信科龙 9.43 9.50 1.25 南京熊猫 8.44 3.57 2.97 晨鸣纸业 4.33 2.90 1.88 上海医药 13.55 19.00 0.90 中兴通讯 12.50 15.54 1.01 东方电气 12.74 12.24 1.31 潍柴动力 16.56 27.90 0.75 东北电气 2.34 0.81 3.64 广船国际 16.46 15.24 1.36 经纬纺机 9.76 6.07 2.02 昆明机床 4.36 2.03 2.70 一拖股份 8.32 4.52 2.32 北辰实业 2.54 1.70 1.88 创业环保 8.75 4.04 2.73 中国中冶 1.63 1.30 1.58 金风科技 9.84 8.51 1.45 丽珠 47.96 56.00 1.08 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)