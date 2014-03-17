版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:34 BJT

台湾汇市：台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响甚微

* 台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响轻微
    * 等候FOMC会议结论，台币不脱整理格局
    * 明日台币区间估30.25-30.35

    路透台北3月17日 - 台币兑美元  周一收升2.9分。汇银人士表示，今日虽有人民币扩大
波幅、乌克兰情势等偏空因素影响，但韩元却收升，带动台币相对偏强。   
    
    汇银人士指出，人民币扩大波幅对台币影响轻微。盘面仍由进、出口商的实质交易带动，进口商趁台币走
强抢补美元，不少买单挂在30.30附近，出口商则选择缩手观望。至于外资买卖皆有，看不出明确动向。
    
    汇银人士认为，美联储明、后天将召开会议，市场焦点也将移转至FED是否再度减码100亿美元的购债额度
，在此情形下，预料明日台币实质交易价格不脱狭幅走势，看在30.25-30.35区间。
            
    〞前一次人民币扩大波幅，也没有造成大幅贬值，只是短期效应。〞一位本地银行交易员说。
    
    另一本地银行交易员则称，近期台币表现还是偏弱，但因两边有进、出口商的实质需求相互拉锯，因此难
见波段行情出现。    
    
    今日台币实质交易区间主要在30.300-30.327，上日在30.323-30.340。 
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价，与现汇方向一致；
一个月远汇报价 尾盘在30.306/30.326，上日纽约盘收在30.320。
                     
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.83亿台币，再转为买超；上交易日为卖超17.42
亿台币。 
    
    韩国韩元兑美元周一早盘小幅上涨，在上周大跌后收复部分失地，但韩元仍陷于窄幅波动区间，在克里米
亚投票决定脱乌入俄后，投资者关注地缘政治紧张局势进展。    
       
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    周一：欧元区2月通胀率终值、美国3月纽约联邦储备银行制造业指数。
    周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、中国2月70个大中城市住宅销售价格月
度报告、欧元区1月贸易收支、美国2月CPI、实质所得、房屋开工和建筑许可年率、日本3月路透短观调查及2
月贸易收支；
    周三：FOMC宣布利率决议、欧洲央行管委会和一般委员会举行会议、英国3月央行货币政策委员会(MPC)投
票结果、英国2月请领失业金人数、美国第四季经常帐、纽西兰第四季GDP、日本央行总裁黑田东彦讲话；
    周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人数、美国2月成屋
销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦讲话；
    周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、加拿大2月CPI和1
月零售销售。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.352    30.381   30.290-30.380   30.380     4.61    5.04
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.347    30.375   30.300-30.375   30.375     2.37    2.63
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.010/0.000        0.005/0.015
 美元/台币六个月期         -0.140/-0.110       -0.135/-0.105
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐