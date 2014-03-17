台湾汇市：台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响甚微

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响轻微 * 等候FOMC会议结论，台币不脱整理格局 * 明日台币区间估30.25-30.35 路透台北3月17日 - 台币兑美元 周一收升2.9分。汇银人士表示，今日虽有人民币扩大 波幅、乌克兰情势等偏空因素影响，但韩元却收升，带动台币相对偏强。 汇银人士指出，人民币扩大波幅对台币影响轻微。盘面仍由进、出口商的实质交易带动，进口商趁台币走 强抢补美元，不少买单挂在30.30附近，出口商则选择缩手观望。至于外资买卖皆有，看不出明确动向。 汇银人士认为，美联储明、后天将召开会议，市场焦点也将移转至FED是否再度减码100亿美元的购债额度 ，在此情形下，预料明日台币实质交易价格不脱狭幅走势，看在30.25-30.35区间。 〞前一次人民币扩大波幅，也没有造成大幅贬值，只是短期效应。〞一位本地银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，近期台币表现还是偏弱，但因两边有进、出口商的实质需求相互拉锯，因此难 见波段行情出现。 今日台币实质交易区间主要在30.300-30.327，上日在30.323-30.340。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价，与现汇方向一致； 一个月远汇报价 尾盘在30.306/30.326，上日纽约盘收在30.320。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.83亿台币，再转为买超；上交易日为卖超17.42 亿台币。 韩国韩元兑美元周一早盘小幅上涨，在上周大跌后收复部分失地，但韩元仍陷于窄幅波动区间，在克里米 亚投票决定脱乌入俄后，投资者关注地缘政治紧张局势进展。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧元区2月通胀率终值、美国3月纽约联邦储备银行制造业指数。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、中国2月70个大中城市住宅销售价格月 度报告、欧元区1月贸易收支、美国2月CPI、实质所得、房屋开工和建筑许可年率、日本3月路透短观调查及2 月贸易收支； 周三：FOMC宣布利率决议、欧洲央行管委会和一般委员会举行会议、英国3月央行货币政策委员会(MPC)投 票结果、英国2月请领失业金人数、美国第四季经常帐、纽西兰第四季GDP、日本央行总裁黑田东彦讲话； 周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人数、美国2月成屋 销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦讲话； 周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、加拿大2月CPI和1 月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.352 30.381 30.290-30.380 30.380 4.61 5.04 元太外汇经纪公司 30.347 30.375 30.300-30.375 30.375 2.37 2.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.135/-0.105 (完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)