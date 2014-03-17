台湾汇市：台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响甚微

* 台币随韩元收升，人民币扩大波幅影响轻微 * 等候FOMC会议结论，台币不脱整理格局 * 明日台币区间估30.25-30.35 路透台北3月17日 - 台币兑美元 周一收升2.9分。汇银人士表示，今日虽有人民币扩大 波幅、乌克兰情势等偏空因素影响，但韩元却收升，带动台币相对偏强。 汇银人士指出，人民币扩大波幅对台币影响轻微。盘面仍由进、出口商的实质交易带动，进口商趁台币走 强抢补美元，不少买单挂在30.30附近，出口商则选择缩手观望。至于外资买卖皆有，看不出明确动向。 汇银人士认为，美联储明、后天将召开会议，市场焦点也将移转至FED是否再度减码100亿美元的购债额度 ，在此情形下，预料明日台币实质交易价格不脱狭幅走势，看在30.25-30.35区间。 〞前一次人民币扩大波幅，也没有造成大幅贬值，只是短期效应。〞一位本地银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，近期台币表现还是偏弱，但因两边有进、出口商的实质需求相互拉锯，因此难 见波段行情出现。 今日台币实质交易区间主要在30.300-30.327，上日在30.323-30.340。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为折价，与现汇方向一致； 一个月远汇报价 尾盘在30.306/30.326，上日纽约盘收在30.320。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.83亿台币，再转为买超；上交易日为卖超17.42 亿台币。 韩国韩元兑美元周一早盘小幅上涨，在上周大跌后收复部分失地，但韩元仍陷于窄幅波动区间，在克里米 亚投票决定脱乌入俄后，投资者关注地缘政治紧张局势进展。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧元区2月通胀率终值、美国3月纽约联邦储备银行制造业指数。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、中国2月70个大中城市住宅销售价格月 度报告、欧元区1月贸易收支、美国2月CPI、实质所得、房屋开工和建筑许可年率、日本3月路透短观调查及2 月贸易收支； 周三：FOMC宣布利率决议、欧洲央行管委会和一般委员会举行会议、英国3月央行货币政策委员会(MPC)投 票结果、英国2月请领失业金人数、美国第四季经常帐、纽西兰第四季GDP、日本央行总裁黑田东彦讲话； 周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人数、美国2月成屋 销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦讲话； 周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、加拿大2月CPI和1 月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.352 30.381 30.290-30.380 30.380 4.61 5.04 元太外汇经纪公司 30.347 30.375 30.300-30.375 30.375 2.37 2.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.135/-0.105 (完)