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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:35 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月17日

路透香港3月17日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:25时,1美元=6.174人民
币 )                
  
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(美元  A/B股比价
                                                          )        
  仪电电                                       6.17         0.488        2.05
 子                                                                
  市北高                                       9.36         0.563        2.69
 新                                                                
  大众交                                       6.24         0.629        1.61
 通                                                                
  永生投                                       17.6         1.245        2.29
 资                                                                
  老凤祥                                      25.18         2.531        1.61
                                                                   
  S中纺机                                      25.2         0.809        5.04
  鼎立股                                       9.86         0.625        2.55
 份                                                                
  氯碱化                                       7.18         0.458        2.54
 工                                                                
  双钱股                                      10.02         0.698        2.32
 份                                                                
  海立股                                       7.35         0.546        2.18
 份                                                                
  浦东金                                      10.09         0.943        1.73
 桥                                                                
  外高桥                                      28.29         1.687        2.71
                                                                   
  ST联华                                      22.87           1.8        2.06
                                                                   
  锦江投                                       9.86           0.9        1.77
 资                                                                
  中路股                                      16.29         0.828        3.18
 份                                                                
  金山开                                      11.92          0.57        3.39
 发                                                                
  海欣股                                       6.54         0.488        2.17
 份                                                                
  耀皮玻                                       7.38         0.584        2.05
 璃                                                                
  大江股                                       6.08         0.363        2.71
 份                                                                
  上柴股                                      11.03         0.709        2.52
 份                                                                
  丹化科                                       6.85         0.444        2.50
 技                                                                
  上海三                                       6.55          0.63        1.68
 毛                                                                
  友谊股                                       8.72         1.139        1.24
 份                                                                
  上工申                                       9.89         0.542        2.95
 贝                                                                
  上海机                                      20.48         1.922        1.73
 电                                                                
  宝信软                                      30.12         1.981        2.46
 件                                                                
  上海物                                      10.02         0.633        2.56
 贸                                                                
  自仪股                                       7.93         0.668        1.92
 份                                                                
  上海普                                       17.5          0.74        3.83
 天                                                                
  陆家嘴                                      16.12         1.479        1.76
                                                                   
  华新水                                      10.36         1.343        1.25
 泥                                                                
  锦江股                                      14.14          1.44        1.59
 份                                                                
  鄂尔多                                       7.73         0.833        1.50
 斯                                                                
  华电能                                       2.44         0.294        1.34
 源                                                                
  SST天海                                      6.61         0.315        3.40
                                                                   
  大名城                                       5.24         0.383        2.21
                                                                   
  东方通                                       9.94         0.519        3.10
 信                                                                
  黄山旅                                      12.12         1.222        1.61
 游                                                                
  开开实                                      11.25         0.731        2.49
 业                                                                
  海南航                                       1.83          0.39        0.76
 空                                                                
  ST轻骑                                          4          0.32        2.02
                                                                   
  振华重                                       3.32         0.401        1.34
 工                                                                
  锦州港                                       3.75         0.381        1.59
                                                                   
  九龙山                                       3.41           0.3        1.84
                                                                   
  凌云股                                       7.31         0.534        2.22
 份                                                                
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
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