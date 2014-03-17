《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:25时,1美元=6.174人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电 6.17 0.488 2.05 子 市北高 9.36 0.563 2.69 新 大众交 6.24 0.629 1.61 通 永生投 17.6 1.245 2.29 资 老凤祥 25.18 2.531 1.61 S中纺机 25.2 0.809 5.04 鼎立股 9.86 0.625 2.55 份 氯碱化 7.18 0.458 2.54 工 双钱股 10.02 0.698 2.32 份 海立股 7.35 0.546 2.18 份 浦东金 10.09 0.943 1.73 桥 外高桥 28.29 1.687 2.71 ST联华 22.87 1.8 2.06 锦江投 9.86 0.9 1.77 资 中路股 16.29 0.828 3.18 份 金山开 11.92 0.57 3.39 发 海欣股 6.54 0.488 2.17 份 耀皮玻 7.38 0.584 2.05 璃 大江股 6.08 0.363 2.71 份 上柴股 11.03 0.709 2.52 份 丹化科 6.85 0.444 2.50 技 上海三 6.55 0.63 1.68 毛 友谊股 8.72 1.139 1.24 份 上工申 9.89 0.542 2.95 贝 上海机 20.48 1.922 1.73 电 宝信软 30.12 1.981 2.46 件 上海物 10.02 0.633 2.56 贸 自仪股 7.93 0.668 1.92 份 上海普 17.5 0.74 3.83 天 陆家嘴 16.12 1.479 1.76 华新水 10.36 1.343 1.25 泥 锦江股 14.14 1.44 1.59 份 鄂尔多 7.73 0.833 1.50 斯 华电能 2.44 0.294 1.34 源 SST天海 6.61 0.315 3.40 大名城 5.24 0.383 2.21 东方通 9.94 0.519 3.10 信 黄山旅 12.12 1.222 1.61 游 开开实 11.25 0.731 2.49 业 海南航 1.83 0.39 0.76 空 ST轻骑 4 0.32 2.02 振华重 3.32 0.401 1.34 工 锦州港 3.75 0.381 1.59 九龙山 3.41 0.3 1.84 凌云股 7.31 0.534 2.22 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)