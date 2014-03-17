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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:33 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月17日

路透香港3月17日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:31时,1港元=0.
79544人民币 )
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元)  A/B股比价
  万科                                         7.76          12.64        0.77
                                                                    
  深物业                                       6.96           5.81        1.51
                                                                    
  南玻                                         7.63           5.92        1.62
                                                                    
  深康佳                                       4.86           3.05        2.00
                                                                    
  ST中华                                       5.85           2.91        2.53
                                                                    
  ST中冠                                       9.36           4.59        2.56
                                                                    
  深深宝                                       8.10           7.36        1.38
                                                                    
  深华发                                       8.34           3.76        2.79
                                                                    
  深赤湾                                      14.00          12.80        1.38
                                                                    
  招商地                                      17.21          18.54        1.17
 产                                                                 
  特力                                         9.00           5.84        1.94
                                                                    
  飞亚达                                       6.93           6.41        1.36
                                                                    
  一致药                                      49.63          42.89        1.45
 业                                                                 
  深深房                                       3.68           2.83        1.63
                                                                    
  ST盛润                                       6.77           6.02        1.41
                                                                    
  深南电                                       4.12           2.60        1.99
                                                                    
  深纺织                                       9.28           6.38        1.83
                                                                    
  方大集                                       6.64           3.59        2.33
 团                                                                 
  深国商                                      19.90          11.34        2.21
                                                                    
  深赛格                                       5.02           3.03        2.08
                                                                    
  宝石                                        19.39          11.58        2.11
                                                                    
  小天鹅                                       9.07           9.05        1.26
                                                                    
  粤高速                                       2.83           2.45        1.45
                                                                    
  晨鸣纸                                       4.33           3.62        1.50
 业                                                                 
  ST珠江                                       3.55           2.52        1.77
                                                                    
  美菱电                                       6.06           5.16        1.48
 器                                                                 
  大冷股                                      10.78           7.67        1.77
 份                                                                 
  粤电力                                       4.85           4.45        1.37
                                                                    
  佛山照                                       9.74           6.87        1.78
 明                                                                 
  江铃汽                                      23.79          26.88        1.11
 车                                                                 
  沙隆达                                      12.29           8.69        1.78
                                                                    
  苏常柴                                       8.70           5.03        2.17
                                                                    
  威孚高                                      24.66          24.68        1.26
 科                                                                 
  古井贡                                      19.69          17.14        1.44
 酒                                                                 
  ST东海                                       5.17           4.31        1.51
                                                                    
  长安汽                                      10.03          14.50        0.87
 车                                                                 
  京东方                                       2.27           2.09        1.37
                                                                    
  鲁泰                                         9.19          10.31        1.12
                                                                    
  本钢板                                       2.68           2.34        1.44
 材                                                                 
  张裕                                        26.56          19.13        1.75
                                                                    
    
        附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完）
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                    
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表               
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表            
  香港新闻                            中国新股新闻                              
  台湾新闻                            香港新股新闻                              
  中国股市观察                        中国个股业绩                              
  香港股市观察                        报摘                                     
  中国融资融券                                                      
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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