香港数据：截至2月为止三个月失业率为3.1%，为16年来低水平

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 香港政府周一公布，截至今年2月为止三个月的失业率为3.1%，与上段期间持平，亦为自1997年12月-98年1月以来最低；就业不足率微跌至1.2%。
劳工及福利局局长张建宗表示，劳工市场在去年12月至今年2月持续偏紧。经季节性调整的失业率维持在3.1%，为十六年来的低水平。总就业人数由上一期间的历史高位回落，相信是由于农历新年后商业活动会惯常由高峰回落所致。同期间，就业不足率下跌至1.2%，是自1997年9月至11月以来的最低水平。
“本地需求料会稳步增长，失业率在短期内可望维持于低水平。”他说。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年12-14年2月 3.1* 1.2*
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
注： *初步数据。（完）
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