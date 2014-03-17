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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 16:45 BJT

香港数据：截至2月为止三个月失业率为3.1%，为16年来低水平

路透香港3月17日 - 香港政府周一公布，截至今年2月为止三个月的失业率为3.1%，与上段期间持平，亦为自1997年12月-98年1月以来最低；就业不足率微跌至1.2%。

劳工及福利局局长张建宗表示，劳工市场在去年12月至今年2月持续偏紧。经季节性调整的失业率维持在3.1%，为十六年来的低水平。总就业人数由上一期间的历史高位回落，相信是由于农历新年后商业活动会惯常由高峰回落所致。同期间，就业不足率下跌至1.2%，是自1997年9月至11月以来的最低水平。

“本地需求料会稳步增长，失业率在短期内可望维持于低水平。”他说。

失业率(%) 就业不足率(%)

13年12-14年2月 3.1* 1.2*

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月　　　　 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

13年3-5月 3.4 1.6

13年2-4月 3.5 1.6

13年1-3月 3.5 1.6

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

注： *初步数据。（完）

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