香港数据：截至2月为止三个月失业率为3.1%，为16年来低水平

路透香港3月17日 - 香港政府周一公布，截至今年2月为止三个月的失业率为3.1%，与上段期间持平，亦为自1997年12月-98年1月以来最低；就业不足率微跌至1.2%。

劳工及福利局局长张建宗表示，劳工市场在去年12月至今年2月持续偏紧。经季节性调整的失业率维持在3.1%，为十六年来的低水平。总就业人数由上一期间的历史高位回落，相信是由于农历新年后商业活动会惯常由高峰回落所致。同期间，就业不足率下跌至1.2%，是自1997年9月至11月以来的最低水平。