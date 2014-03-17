投行观点：波幅放宽后人民币破6.0料延后，企业可就长期部位避险--渣打

路透香港3月17日 - 渣打银行表示，央行放宽人民币的举措虽在意料之中，但伴随着年初中国宏观数据较预期疲弱，该行下修第二及第三季对人民币预期，但年底升破6.0的预估不变。

渣打银行在一份报告中指出，人民币汇价预估调整主要是基于宏观数据，中国2月出口陡然下降，令贸易收支转为逆差，令其推迟对人民币升破6.0水平的预估时间。

“我们先前预估人民币年中将升破6.0的想法，有些太过激进。”渣打高级外汇策略师罗铭勤（Robert Minikin）说。

渣打预估，至第二季在岸人民币与离岸人民币汇价分别在6.06、6.05（先前在6.01和5.99）；第三季分别在6.02、6.01（先前在5.98和5.96）。

今年第四季在岸汇价预估仍会升值至5.92，离岸升至5.91，预估未作调整。明年第一季分别在5.86以及5.85。

该行表示，至2014年底在欧洲景气复苏以及美国持续增长，全球贸易将获新动能，中国外贸形势年底及明年初都将增长。

渣打同时指出，在波幅放宽后，离岸人民币期权的成本将升高。在美元疲软之际，若人行让人民币中间价走高，短天期（1周和1个月)期权隐含波动率陡升之势可能反转。

“波幅放宽并不意味着人民币中期看升的故事已经结束，只意味着人民币不再是低波动、低风险以及单边押注的货币。＂报告指出。

渣打同时建议，企业可利用这个机会就在岸与离岸长期部位作避险。需要管理人民币头寸或交易的企业，可以选择较长天期的离岸人民币期权。对于杠杆操作的基金，则持续建议买入一年期的平价远汇（ATMF）离岸跨式期权，部份成本可由沽出一年期ATMF在岸NDF（不可交收远汇）跨式期权覆盖。