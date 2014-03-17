欧元债市：持于八个月低点附近，此前克里米亚公投结果支持加入俄罗斯

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
“市场在某种程度上预期即将会有制裁动作。但要观察是什么形式的制裁以及(俄罗斯的)反应，才能判断危机形势是下降还是上升了，”KBC策略师Piet Lammens说。
通胀前景也帮助德债收益率稳定在超低水平。1000GMT将公布2月份欧元区通胀终值，若自初值的0.8%向下修正，将加重欧洲央行要进一步放松政策的压力。
银行业本周料将偿还欧洲央行超过100亿欧元的三年期贷款，规模是预期的两倍多，这也将使欧洲央行继续承压。
其他欧元区国家公债周一均变动甚微。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 石冠兰/王翔琼/徐文焰)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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