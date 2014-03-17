欧元债市：持于八个月低点附近，此前克里米亚公投结果支持加入俄罗斯

“市场在某种程度上预期即将会有制裁动作。但要观察是什么形式的制裁以及(俄罗斯的)反应，才能判断危机形势是下降还是上升了，”KBC策略师Piet Lammens说。

通胀前景也帮助德债收益率稳定在超低水平。1000GMT将公布2月份欧元区通胀终值，若自初值的0.8%向下修正，将加重欧洲央行要进一步放松政策的压力。

银行业本周料将偿还欧洲央行超过100亿欧元的三年期贷款，规模是预期的两倍多，这也将使欧洲央行继续承压。

其他欧元区国家公债周一均变动甚微。(完)

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