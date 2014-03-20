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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 15:58 BJT

台湾个股：富邦金控指旗下人寿投资哈尔滨银行为财务考量

路透台北3月20日 - 台湾上市第二大金控--富邦金控 周四称，旗下富邦人寿投资哈尔滨银行 纯粹为财务性考量。

富邦金控总经理许婉美并在一场业绩说明会上表示，旗下富邦证券考虑在昆山及安徽找寻并购标的。

哈尔滨银行周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 富邦人寿参与哈尔滨银行认购金额约2.89亿美元。

富邦金控今收跌2.06%,报40.50台币，表现劣于台湾加权指数 的下跌1.06%。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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