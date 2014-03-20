台湾个股：富邦金控指旗下人寿投资哈尔滨银行为财务考量

富邦金控总经理许婉美并在一场业绩说明会上表示，旗下富邦证券考虑在昆山及安徽找寻并购标的。

哈尔滨银行周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 富邦人寿参与哈尔滨银行认购金额约2.89亿美元。