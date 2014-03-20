台湾个股：富邦金控指旗下人寿投资哈尔滨银行为财务考量

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月20日 - 台湾上市第二大金控--富邦金控 周四称，旗下富邦人寿投资哈尔滨银行 纯粹为财务性考量。
富邦金控总经理许婉美并在一场业绩说明会上表示，旗下富邦证券考虑在昆山及安徽找寻并购标的。
哈尔滨银行周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 富邦人寿参与哈尔滨银行认购金额约2.89亿美元。
富邦金控今收跌2.06%,报40.50台币，表现劣于台湾加权指数 的下跌1.06%。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。