更新版 1-CNH动态：离岸人民币在波幅放宽后跌至10个月低点，后市仍脆弱

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路透香港3月17日 - 尽管多家投行认为人民币波幅放宽并不意味着后市看贬，但离岸人民币 周一在大量美元买盘下触及10个月低点，场内人民币空头气氛较重，后市仍脆弱。

市场人士对于人民币后市看法较为分歧，部分交易员猜测央行将持续打击单边升值的预期，将汇价导入双向波动机制；亦有交易员认为央行应不至于让人民币一路走贬，引发市场过度动荡。

在作空人民币者将下档目标放在6.20水平之际，交易员表示，离岸基本将跟随着在岸走势，一旦中间价在目前水平止稳，现汇价格也可望回稳。但若中间价持续下跌，预料朝6.20走跌之际，将会触动新一波期权相关止蚀盘。

“离岸主要是跟着在岸走，我们客盘双向都有。”一中资行人士说。

他表示，美元多头力道料已差不多至顶，预期离岸汇价主要区间可能会在6.1400-6.1700，并以中间价为指引。

本地时间下午5:51时，离岸人民币 报6.1653，较上周五尾盘的6.1520跌133点子或0.22%，盘中最低跌至6.1719，为去年5月7日6.1790以来最低。

离岸一年期远汇 报6.2266/01，上周五约在6.2143。

在岸人民币 今日亦跌势惨重，收盘大跌279点子至近11个月低位6.1781，跌幅为0.45%。今日新的涨跌停点分别在6.0095和6.2547。

不过，另一亚系银行资深交易员则指出，央行把人民币价格引导至6.15后放宽波幅，并不是仅仅要提供市场逢低建立人民币多仓的机会，人民币跌势可能尚未结束。

“不让这些期权人民币部位痛不欲生，市场是不会记得教训的。”他说。

事实上，上周离岸价格跌破6.13后，去年底至今年才进场承作期权的部位已进入亏损区间，投资者陷入补充担保品的压力。一旦汇价再往6.20下跌，预料会带出新一波止损卖压。

中国央行自3月17日（周一）起，将中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完）