东欧情势：英国表示欧盟将同意对俄罗斯实施制裁

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦3月17日 - 英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林周一表示，在克里米亚公投赞成入俄之后，欧盟各国外长将同意对俄罗斯个人实施资产冻结和旅行禁令。
夏伟林在访谈中对英国广播公司(BBC)称，“我相信，我们今天将在欧盟外长会议上达成协议，对俄罗斯个人进行一些制裁、实施旅行禁令和资产冻结措施。”
他称，“我们将在此次会议后列出有关人员的名单。会议将审查名单，有可能做出修改。”
在问及这一危机是否标志着新冷战开始时，他表示，“我不会将其形容为新冷战，但这当然将取决于未来几天的形势发展。”(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)