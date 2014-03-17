中国债市：谨慎预期占主导利率互换上涨，关注明日公开市场操作量

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一上涨。市场人士表示，资金面持续宽松，但因本周公开市场正回购到期量减少，机构担忧央行若不减量操作，在公开市场对应净回笼量会相应放大，谨慎预期占主导，带动IRS上行。
他们并指出，市场对央行扩大人民币汇率波幅的反应偏淡静，目前主要关注点仍是央行货币政策动向以及资金面的变动，机构对政策面预期分歧较大，场内交投颇活跃。
“(IRS上涨)还是对公开市场和资金面的看法有分歧，”广发银行交易员吴思捷称。
上海另一商业银行交易员也表示，今日Repo 1Y大约上涨7-8bp，而5Y上涨约5-6个bp，“对明天公开市场操作有担心，这周到期量少，(公开市场)不知道会怎样，比较谨慎。”
他并指出，基本面和资金面目前均利好现券及IRS，但因对政策面不够确定，市场分歧仍在，交投较活络。
本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。
银行间市场周一主要质押式回购加权利率 小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。
市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%这一幅度尽管略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3650/3.4625 4.0875/4.1775 4.2675/4.3525 4.4050/4.5000 4.3992/4.6742
上日 3.3567/3.4667 4.0825/4.1475 4.2804/4.3479 4.4404/4.5154 4.4606/4.6922
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变动 +0.0083/-0.0042 +0.0050/+0.0300 -0.0129/+0.0046 -0.0354/-0.0154 -0.0614/-0.0180
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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