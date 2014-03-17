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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 17:07 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-15日棕榈油出口较上月同期减少21.2%至468,855吨--调查机构SGS

注：调查机构SGS全称为Societe Generale de Surveillance。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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