投行观点：摩根大通仍预期年底人民币兑美元到5.95，扩波幅或可稳增长

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京/上海3月17日 - 知名国际投行摩根大通最新报告指出，尽管近期中国经济增速下滑以及央行扩大人民币汇率浮动幅度，但其仍维持2014年底人民币兑美元达5.95的预期不变。
摩根大通中国首席经济学家朱海斌周一在最新简评中指出，尽管最近中国经济增长率预期被下修，隐含着一些人民币小幅贬值的倾向，但不认为人民币正由升值通道转向贬值通道，因为中国拥有稳定的经常账户余额，促进人民币国际化的努力和来自主要贸易伙伴的政治压力，共同指向人民币的稳定或小幅升值。
他预计人民币近期将保持稳定，美元/人民币汇率在一季度末为6.12，二季度末为6.08.
中国人民银行周末宣布自周一起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%。受此影响，人民币兑美元周一即期汇价 收报6.1781元，创下近11个月新低。
报告认为，本次央行扩大波幅，唯一令人意外的是，与2012年那次扩大浮动区间相比，中国人民银行似乎在采取行动之前留出的观察期很短，这可能是由1月-2月经济数据低于预期引起的。
**或可用以稳定经济增长**
朱海斌认为，中国央行此时此刻扩大人民币汇率浮动幅度，虽然此举本身对经济的影响很小，但可能的结果可以被用来稳定增长。因人民币贬值可以支持出口，资本外流将排出国内流动性并为中国人民银行下调存款准备金率打开窗口。
从中国人民银行的角度而言，为了消除资本流动而下调存款准备金率与因应疲软的经济数据而下调存款准备金率是完全不同的，以其“中立”的货币政策立场就可以很容易地说明这一点。
“金融改革将是2014年一个优先考虑的改革领域。”朱海斌称，中国央行此时此刻扩大人民币汇率浮动幅度，发出这样的信号：尽管经济条件不利但改革进程不会被轻易放弃。
他认为，中国拥有稳定的经常账户余额（GDP的2%左右），促进人民币国际化的努力和来自主要贸易伙伴的政治压力，共同指向人民币的稳定或小幅升值。（完） (发稿 林琦/谢衡; 审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)