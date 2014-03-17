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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 21:22 BJT

表格：美国2月工业生产增加0.6%，产能利用率升至78.8%

路透3月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布数据显示：

* 美国2月工业生产较前月增加0.6%(预估为增加0.1%)，1月修正后为下滑0.2%(前值为下滑0.3%)

* 美国2月产能利用率为78.8%(预估为78.6%)，1月修正值为78.5%(前值为78.5%)

* 美国2月制造业产出增长0.8%(预估为增长0.2%)，增幅为2013年8月以来最大

* 美国1月制造业产出修正值为下滑0.9%(前值为下滑0.8%)

经季节调整的数据如下:

2月 1月 12月 14年2月/13年2月

工业生产(%) 0.6 -0.2 持平 2.8

前 值(%) -0.3 0.3

工业生产指数 101.6 101.0 101.2

2月 1月 12月 13年2月

产能利用率(%) 78.8 78.5 78.8 78.1

前 值(%) 78.5 78.9 (完)

(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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