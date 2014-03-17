表格：美国2月工业生产增加0.6%，产能利用率升至78.8%

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布数据显示：
* 美国2月工业生产较前月增加0.6%(预估为增加0.1%)，1月修正后为下滑0.2%(前值为下滑0.3%)
* 美国2月产能利用率为78.8%(预估为78.6%)，1月修正值为78.5%(前值为78.5%)
* 美国2月制造业产出增长0.8%(预估为增长0.2%)，增幅为2013年8月以来最大
* 美国1月制造业产出修正值为下滑0.9%(前值为下滑0.8%)
经季节调整的数据如下:
2月 1月 12月 14年2月/13年2月
工业生产(%) 0.6 -0.2 持平 2.8
前 值(%) -0.3 0.3
工业生产指数 101.6 101.0 101.2
2月 1月 12月 13年2月
产能利用率(%) 78.8 78.5 78.8 78.1
前 值(%) 78.5 78.9 (完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。