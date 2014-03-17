东欧情势：克里米亚将解散当地乌克兰军事力量--国际文传电讯社

路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社周一报道称，克里米亚议会发言人Vladimir Konstantinov表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。

“我们当然会把(克里米亚)领土上的所有部队国有化，”他在Simferopol表示。此前，克里米亚公投同意加入俄罗斯。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)