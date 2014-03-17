路透基点：中铁物资(香港)筹办2亿美元贷款--RLPC

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，牵头行兼簿记行摩根士丹利和台湾合作金库上周五为中国铁路物资(香港)控股有限公司发起2亿美元三年期贷款案。
摩根士丹利为全球协调行，台湾合作金库为额度代理行。
3月24-25日在北京安排了实地考察。
中铁物资(香港)是中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台。中铁物资为这笔贷款提供担保书。
贷款利率为较一个月、两个月、或三个月LIBOR加码245个基点。
银行受邀分四个层级参贷：承贷5,000万美元或更多，获牵头行头衔，前端费70基点；承贷3,000-4,900万美元，获主办行头衔和45基点费用；承贷1,000-2,900万美元获安排行头衔和30基点费用；承贷500-900万美元获一般参贷行头衔和15基点费用。
贷款按三期每半年不等额分期偿还：10%(1-2)和80%(3)，平均年限2.85年。
资金将用于再融资和一般企业用途。
银行回覆截止日期为4月18日。
2013年3月，中铁物资(香港)签订了1.5亿美元三年期贷款，利率为较一个月、两个月、或三个月LIBOR加码245个基点，最高综合收益为70基点。
CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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