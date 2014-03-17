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债券 | 2014年 3月 17日 星期一 17:50 BJT

路透基点：中铁物资(香港)筹办2亿美元贷款--RLPC

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，牵头行兼簿记行摩根士丹利和台湾合作金库上周五为中国铁路物资(香港)控股有限公司发起2亿美元三年期贷款案。

摩根士丹利为全球协调行，台湾合作金库为额度代理行。

3月24-25日在北京安排了实地考察。

中铁物资(香港)是中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台。中铁物资为这笔贷款提供担保书。

贷款利率为较一个月、两个月、或三个月LIBOR加码245个基点。

银行受邀分四个层级参贷：承贷5,000万美元或更多，获牵头行头衔，前端费70基点；承贷3,000-4,900万美元，获主办行头衔和45基点费用；承贷1,000-2,900万美元获安排行头衔和30基点费用；承贷500-900万美元获一般参贷行头衔和15基点费用。

贷款按三期每半年不等额分期偿还：10%(1-2)和80%(3)，平均年限2.85年。

资金将用于再融资和一般企业用途。

银行回覆截止日期为4月18日。

2013年3月，中铁物资(香港)签订了1.5亿美元三年期贷款，利率为较一个月、两个月、或三个月LIBOR加码245个基点，最高综合收益为70基点。

CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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