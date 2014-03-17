俄罗斯将尽快通过让克里米亚加入俄的法律

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社周一引述俄罗斯下议院副议长Sergei Neverov的话报道称，俄罗斯下议院将通过立法，允许乌克兰南部的克里米亚地区“在不远的将来”加入俄罗斯。
官员们称，克里米亚周日举行的公投全部计票结果显示，支持加入俄罗斯的投票者超过96%。
俄罗斯总统普京曾表示，他将尊重克里米亚人民的意愿，对西方领导人提出的公投不合法言论置之不理。
“克里米亚公投结果明确显示出，克里米亚居民将他们的未来视为俄罗斯的一部分。”报道援引Neverov的话称。
报道指出，俄下议院官员表示，根据目前的立法，克里米亚可以成为俄罗斯的一部分。
克里米亚加入俄罗斯的请求将首先被提交给普京。普京批准后，被提交到俄罗斯上下议院，他们将起草俄罗斯和克里米亚之间的条约。
根据条约，将设置一段时间的过渡期，以便克里米亚在经济、金融、信贷和法律上逐步融入俄罗斯。
条约签署后，俄罗斯宪法法院核实条约，随后俄罗斯上下议院将对条约进行投票。
“我认为俄罗斯上下议院在考虑这些问题时都不会拖延。我们已准备好尽快通过所需的法律决定。”俄罗斯上议院副议长Ilyas Umakhanov对Rossiya-24电视台说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)