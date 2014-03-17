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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 18:09 BJT

东欧情势：俄罗斯下议院周二将发表声明支持克里米亚公投结果--报导

路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社(Interfax)报导引述俄罗斯下议院副议长人称，俄罗斯下议院将于周二发布声明，支持克里米亚公投结果。

“明天上午将发布关于克里米亚的声明，”Interfax引述副议长Ivan Melnikov称。

受俄罗斯支持的克里米亚公投在周日举行，结果显示绝大多数人支持并入俄罗斯联邦。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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