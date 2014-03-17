中国钢铁：一季度行业效益可能是进入新世纪以来最差--中钢协副会长

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 在中国钢价持续下跌、产能过剩痼疾犹存的背景下，又一位行业官员对钢铁行业的盈利状况发出警告。中国钢铁工业协会副会长刘振江日前表示，今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。
中钢协网站刊登刘振江周五在中国冶金报社记者会的讲话稿称，2014年1、2月份钢铁行业的效益比前两年更差。1月份重点统计单位又出现了亏损，一个月内亏损10亿元人民币，企业亏损面达到43%，创历史新高，2月份的情况也不好。
“今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。这个信号很强烈，这个信号给企业的感觉是现在才开始或真正进入冬天。”刘振江指出。
他表示，今年初这个大变化有两个刚性因素，一是市场需求真的下来了。二是政策的约束，环保的要求，规范条件的实行，差别电价和资金信贷的约束，现金流的紧张，税费的规范，化解产能的要求等等，这些对相当一部分企业的约束是前所未有的。
据中钢协统计，今年1月份国内钢材需求同比回落8.6%，钢产量减少了3.2%，而钢材价格指数也跌破96，创了20年来最低点。
刘振江指出，面对行业的非常时期，企业和行业都在思考应对挑战的办法，寻找转型升级的出路。他并提出三大要求：化解产能和控制产量；推进企业的改革、管理，提升自己；千方百计保效益。
“最大的事还是把产量控制住，化解产能的同时要控制好产量，把握生产节奏。控制产量靠各企业自觉和自律，依据市场需求排产。”他表示。
中钢协最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)