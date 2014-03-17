中国钢铁：一季度行业效益可能是进入新世纪以来最差--中钢协副会长

路透上海3月17日 - 在中国钢价持续下跌、产能过剩痼疾犹存的背景下，又一位行业官员对钢铁行业的盈利状况发出警告。中国钢铁工业协会副会长刘振江日前表示，今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。

中钢协网站刊登刘振江周五在中国冶金报社记者会的讲话稿称，2014年1、2月份钢铁行业的效益比前两年更差。1月份重点统计单位又出现了亏损，一个月内亏损10亿元人民币，企业亏损面达到43%，创历史新高，2月份的情况也不好。

“今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。这个信号很强烈，这个信号给企业的感觉是现在才开始或真正进入冬天。”刘振江指出。

他表示，今年初这个大变化有两个刚性因素，一是市场需求真的下来了。二是政策的约束，环保的要求，规范条件的实行，差别电价和资金信贷的约束，现金流的紧张，税费的规范，化解产能的要求等等，这些对相当一部分企业的约束是前所未有的。

据中钢协统计，今年1月份国内钢材需求同比回落8.6%，钢产量减少了3.2%，而钢材价格指数也跌破96，创了20年来最低点。

刘振江指出，面对行业的非常时期，企业和行业都在思考应对挑战的办法，寻找转型升级的出路。他并提出三大要求：化解产能和控制产量；推进企业的改革、管理，提升自己；千方百计保效益。

“最大的事还是把产量控制住，化解产能的同时要控制好产量，把握生产节奏。控制产量靠各企业自觉和自律，依据市场需求排产。”他表示。