香港经济：首季出口指数反弹但低于盛衰分界线，短期略悲观--贸发局

路透香港3月17日 - 香港贸易发展局周一发布今年首季出口指数按季虽大幅反弹，但仍低于50的盛衰分界线，反映出口相对短期前景仍然略为悲观；亚洲地区出口市场则比欧美乐观。

最近的出口指数报48.1，而在行业分项指数当中，以机械行业表现最突出，由上季的39.9大幅反弹至52.1。其他行业如电子、服装、玩具、珠宝及钟表的指数亦见回升。按市场分类，日本和中国内地的分项指数均重上50水平，均为51.1；至于美国及欧盟的指数则分别回升至48.9及48.1。

“数据反映亚洲地区出口市场前景更为乐观，除内地和日本外，东盟国家亦是港商值得多加留意的市场。”贸发局环球市场首席经济师潘永才说。