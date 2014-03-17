香港经济：首季出口指数反弹但低于盛衰分界线，短期略悲观--贸发局

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 香港贸易发展局周一发布今年首季出口指数按季虽大幅反弹，但仍低于50的盛衰分界线，反映出口相对短期前景仍然略为悲观；亚洲地区出口市场则比欧美乐观。
最近的出口指数报48.1，而在行业分项指数当中，以机械行业表现最突出，由上季的39.9大幅反弹至52.1。其他行业如电子、服装、玩具、珠宝及钟表的指数亦见回升。按市场分类，日本和中国内地的分项指数均重上50水平，均为51.1；至于美国及欧盟的指数则分别回升至48.9及48.1。
“数据反映亚洲地区出口市场前景更为乐观，除内地和日本外，东盟国家亦是港商值得多加留意的市场。”贸发局环球市场首席经济师潘永才说。
他续称，东盟国家的中产阶层估计达1.5亿人，占东盟总人口四分之一，是推动消费市场及有组织零售渠道发展的生力军。不过，东盟各国的经济和收入水平参差，人均收入由最低的900美元（缅甸）至超过5万美元（新加坡）不等。港商在考虑进入东盟市场时，应小心考虑不同国家的经济实力及消费市场环境。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)