版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 18:21 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透3月17日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/英镑：在0.8355买进，目标是0.8815。似乎正在筑底。自从2013年2月触及0.8815的高点后，之后的一年都在下行。首先关注下跌通道上端(目前在0.8454)，以及2013年12月17日的高点0.8467。若突破此处，将上看0.8585（2013年10月29日高点）和0.8651（2013年8月28日高点），甚至进一步回到2013年高点0.8770（8月1日所及）和0.8815（2月25日所及）。若跌破0.8204（3月6日低点），则将下看0.8086（2013年1月3日低点），此后买家才可能再度集结入场。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3894 1.3914 -0.14 +1.08 1.3745

美元/日圆 101.76 101.34 +0.41 -3.36 105.30

欧元/日圆 141.42 141.00 +0.30 -2.22 144.63

美元/瑞郎 0.8744 0.8720 +0.28 -2.06 0.8928

英镑/美元 1.6627 1.6643 -0.10 +0.43 1.6556

美元/加元 1.1054 1.1102 -0.43 +4.09 1.0620

澳元/美元 0.9076 0.9024 +0.58 +1.83 0.8913

新西兰元/美元 0.8574 0.8534 +0.47 +4.48 0.8206

欧元/瑞郎 1.2152 1.2134 +0.15 -0.97 1.2271

欧元/英镑 0.8357 0.8354 +0.04 +0.72 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8740 8.8875 -0.15 +0.30 8.8474

美元/挪威克朗 5.9615 5.9723 -0.18 -1.73 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐