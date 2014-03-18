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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：今日将进行1,000亿元28天正回购操作--业内人士

路透北京3月18日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币28天期正回购操作，14天正回购继续未有现身。

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场上周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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