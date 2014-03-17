两岸经贸：服务贸易协议在立院视为已审查，送院会存查--国民党

路透台北3月17日 - 台湾执政党--国民党的立法院内政委员会召集委员张庆忠周一傍晚表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查。

按照国民党说法，此举表示服贸协议已走完台湾的立法院程序，只要行政部门与大陆换文后，服贸协议即可生效。但在野党--民进党对此不以为然，谴责国民党推翻朝野协议，仍要求逐条逐项审查。

“朝野协商不能逾越法令，抵触无效...我是主席，我要负法律责任、要负历史责任。”张庆忠在电话中对路透表示。

张庆忠说，服务贸易协议在去年7月底前即已交付委员会审查，并开了多场公听会，时间早已超过三个月，“我也算是创造立法院审查效率，立法院不能拖拖拉拉。”

两岸在去年6月签署两岸服务贸易协议，但因台湾内部对协议内容有不同意见，此前朝野协商同意对协议内容逐条逐项审查。该协议自上周起进入立法院委员会审查，但执政党和在野党在议事程序上攻防，未能有所进展，今日在立法院更上演推挤冲突。

本周担任内政委员会主席的国民党籍立委张庆忠索性直接宣布服贸协议视为已审查。

陆委会主委王郁琦在混乱议事中离开立法院，仅简短表示〞尊重立法院的程序。〞

陆委会官员此前表示，两岸此前签署的多项协议中，有多达14个协议即是以〞视为已经审查〞而生效。

台湾金融业包括银行业、证券业等，因服贸协议中有多项开放台湾金融业登陆的优惠待遇，均希望服贸协议早日生效，以取得入门票。(完)