两岸经贸：服务贸易协议在立院视为已审查，送院会存查--国民党

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透台北3月17日 - 台湾执政党--国民党的立法院内政委员会召集委员张庆忠周一傍晚表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查。
按照国民党说法，此举表示服贸协议已走完台湾的立法院程序，只要行政部门与大陆换文后，服贸协议即可生效。但在野党--民进党对此不以为然，谴责国民党推翻朝野协议，仍要求逐条逐项审查。
“朝野协商不能逾越法令，抵触无效...我是主席，我要负法律责任、要负历史责任。”张庆忠在电话中对路透表示。
张庆忠说，服务贸易协议在去年7月底前即已交付委员会审查，并开了多场公听会，时间早已超过三个月，“我也算是创造立法院审查效率，立法院不能拖拖拉拉。”
两岸在去年6月签署两岸服务贸易协议，但因台湾内部对协议内容有不同意见，此前朝野协商同意对协议内容逐条逐项审查。该协议自上周起进入立法院委员会审查，但执政党和在野党在议事程序上攻防，未能有所进展，今日在立法院更上演推挤冲突。
本周担任内政委员会主席的国民党籍立委张庆忠索性直接宣布服贸协议视为已审查。
陆委会主委王郁琦在混乱议事中离开立法院，仅简短表示〞尊重立法院的程序。〞
陆委会官员此前表示，两岸此前签署的多项协议中，有多达14个协议即是以〞视为已经审查〞而生效。
台湾金融业包括银行业、证券业等，因服贸协议中有多项开放台湾金融业登陆的优惠待遇，均希望服贸协议早日生效，以取得入门票。(完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)