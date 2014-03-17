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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 18:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三周低点，受疲弱出口数据打击

“价格上涨浇熄了买需。这就是3月出口情况不佳的原因，”吉隆坡一本地大宗商品经纪商的交易员表示。

指标棕榈油期货价格在3月11日一度升至每吨2,916马币(林吉特)的18个月高位，此前行业数据显示，马来西亚期末库存降至166万吨的八个月低位。

指标6月棕榈油期货 周一收低1.1%至每吨2,741马币。该期约价格尾盘一度跌至2,738马币的2月26日以来低位。

总成交量为45,894口，高于35,000口的平均水平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李春喜/徐文焰)
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