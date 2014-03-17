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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 19:13 BJT

东南亚股市：泰国股市扬升，因寄望政治危机缓解

路透曼谷3月17日 - 泰国股市周一小幅上涨，受助于投资者买进Advanced Info Service 等派息个股。由于预期泰国政府可能结束紧急状态，投资者小心翼翼地增加风险仓位。

泰国股市 收高0.36%，Advanced Info攀升1.9%并收于日高。

交易商预期本周的一些情势发展可能会缓和泰国政治危机，包括周二将举行的内阁会议料将结束紧急状态，以及周三就2月选举举行的法庭听证。

新加坡股市 和马来西亚股市 均小幅上升，与亚洲地区股市整体表现相符 。乌克兰紧张局势仍压制人气。

菲律宾股市 小幅收升，逆转盘初跌势，得益于不错的1月海外菲律宾打工者汇回工资的数据，以及世界银行对该国今年经济表现发表乐观看法。

越南股市 上涨，此前国家媒体报导称，央行本周将降息。印尼股市 则缩减盘初涨幅，因投资者对银行类股了结获利。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 407.06 1.92 +0.47 +4.81 388.37

新加坡 3092.14 18.42 +0.60 -2.38 3167.43

马来西亚 1815.16 10.04 +0.56 -2.77 1866.96

泰国 1377.10 4.92 +0.36 +6.04 1298.71

印尼 4876.19 -2.46 -0.05 +14.08 4274.18

菲律宾 6399.99 8.75 +0.14 +8.66 5889.83

越南 600.36 3.53 +0.59 +18.97 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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