东南亚股市：泰国股市扬升，因寄望政治危机缓解

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透曼谷3月17日 - 泰国股市周一小幅上涨，受助于投资者买进Advanced Info Service 等派息个股。由于预期泰国政府可能结束紧急状态，投资者小心翼翼地增加风险仓位。
泰国股市 收高0.36%，Advanced Info攀升1.9%并收于日高。
交易商预期本周的一些情势发展可能会缓和泰国政治危机，包括周二将举行的内阁会议料将结束紧急状态，以及周三就2月选举举行的法庭听证。
新加坡股市 和马来西亚股市 均小幅上升，与亚洲地区股市整体表现相符 。乌克兰紧张局势仍压制人气。
菲律宾股市 小幅收升，逆转盘初跌势，得益于不错的1月海外菲律宾打工者汇回工资的数据，以及世界银行对该国今年经济表现发表乐观看法。
越南股市 上涨，此前国家媒体报导称，央行本周将降息。印尼股市 则缩减盘初涨幅，因投资者对银行类股了结获利。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 407.06 1.92 +0.47 +4.81 388.37
新加坡 3092.14 18.42 +0.60 -2.38 3167.43
马来西亚 1815.16 10.04 +0.56 -2.77 1866.96
泰国 1377.10 4.92 +0.36 +6.04 1298.71
印尼 4876.19 -2.46 -0.05 +14.08 4274.18
菲律宾 6399.99 8.75 +0.14 +8.66 5889.83
越南 600.36 3.53 +0.59 +18.97 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)