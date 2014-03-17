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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 19:42 BJT

巴西经济：分析师上调2014年通胀率预估至6.11%

路透巴西利亚3月17日 - 巴西央行周一发布周度调查显示：

* 2014年通胀率料为6.11%，前一周预测为6.01%

* 2015年通胀率料为5.70%，前一周预测亦为5.70%

* 2014年末时的SELIC利率料为11.00%，与前一周预测一致

* 2015年末时的SELIC利率料为12.00%，与前一周预测一致

* 2014年GDP增长率预测为1.70%，前一周预测为1.68%

* 2015年GDP增长率预测为2.00%，与前一周预测一致(完)
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