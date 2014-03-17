国际油市：亚洲石脑油跨月价差仍收在两周高位，因5月供应料紧张

路透新加坡3月17日 - 亚洲石脑油船货5月上半月与6月上半月跨月价差周一连续第二个交易日持稳在近两周高位，因为5月供应可能紧张。

路透数据显示，该跨月价差报每吨11美元。

4月时亚洲石脑油市场出现结构性短缺，来自欧洲和地中海的船货不到100万吨，比3月的预估到货量减少逾30%。而5月石脑油市场延续了4月的坚挺人气。

印度石油天然气公司以更高的升水进行标售，与市场的整体走势一致。

该精炼商出售3.5万吨4月3-4日装船的ex-Hazira石脑油，价格为较中东现货报价每吨升水41-42美元，为三个月以来最高。

嘉吉购买两批石脑油船货，此外据报达成了五笔汽油交易。

嘉吉分别从Sietco和维多买入2.5万吨5月下半月发货的石脑油船货，价格分别为每吨930美元和929美元。

Lukoil从Phillips 66买入5万桶92号4月6-10日装船的汽油，价格为每桶117美元。

Gunvor向Lukoil出售5万桶4月1-5日装运的92号汽油，价格为每桶117.10美元。

Phillips 66从Totsa购入两批各5万桶的95号汽油船货，发货日期为4月6-10日，价格为每桶118.90美元。

Sietco从Totsa买入5万桶95号汽油，4月7-11日装船，价格为每桶119美元。(完)

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