国际油市：亚洲石脑油跨月价差仍收在两周高位，因5月供应料紧张

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透新加坡3月17日 - 亚洲石脑油船货5月上半月与6月上半月跨月价差周一连续第二个交易日持稳在近两周高位，因为5月供应可能紧张。
路透数据显示，该跨月价差报每吨11美元。
4月时亚洲石脑油市场出现结构性短缺，来自欧洲和地中海的船货不到100万吨，比3月的预估到货量减少逾30%。而5月石脑油市场延续了4月的坚挺人气。
印度石油天然气公司以更高的升水进行标售，与市场的整体走势一致。
该精炼商出售3.5万吨4月3-4日装船的ex-Hazira石脑油，价格为较中东现货报价每吨升水41-42美元，为三个月以来最高。
嘉吉购买两批石脑油船货，此外据报达成了五笔汽油交易。
嘉吉分别从Sietco和维多买入2.5万吨5月下半月发货的石脑油船货，价格分别为每吨930美元和929美元。
Lukoil从Phillips 66买入5万桶92号4月6-10日装船的汽油，价格为每桶117美元。
Gunvor向Lukoil出售5万桶4月1-5日装运的92号汽油，价格为每桶117.10美元。
Phillips 66从Totsa购入两批各5万桶的95号汽油船货，发货日期为4月6-10日，价格为每桶118.90美元。
Sietco从Totsa买入5万桶95号汽油，4月7-11日装船，价格为每桶119美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；; 审校 李春喜)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)