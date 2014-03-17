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债券 | 2014年 3月 17日 星期一 20:42 BJT

美国数据：纽约联邦储备银行3月制造业指数升至5.61，预估为6.0

路透纽约3月17日 - 周一公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行3月制造业指数上升，因新订单与库存跳增，不过升幅小于预期。

3月份指数从2月的4.48升至5.61。路透分析师预估值为6.0。

新订单指数从负0.21升至3.13，库存指数从负5.00升至7.06。

就业市场指标好坏参半。雇员数目指数从11.25降至5.88。平均雇员工时指数从3.75升至4.71.

未来六个月的企业信心指数从2月的38.99降至3月的33.21。(完)
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