美国数据：纽约联邦储备银行3月制造业指数升至5.61，预估为6.0

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透纽约3月17日 - 周一公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行3月制造业指数上升，因新订单与库存跳增，不过升幅小于预期。
3月份指数从2月的4.48升至5.61。路透分析师预估值为6.0。
新订单指数从负0.21升至3.13，库存指数从负5.00升至7.06。
就业市场指标好坏参半。雇员数目指数从11.25降至5.88。平均雇员工时指数从3.75升至4.71.
未来六个月的企业信心指数从2月的38.99降至3月的33.21。(完)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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