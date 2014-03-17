美国数据：3月NAHB房屋市场指数下跌至47，2月为46

路透纽约3月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国3月住宅建筑商信心小幅增长，但仍然较为疲弱，因市场仍存忧虑。

NAHB在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数小升至47，2月为46，经济学家的预估为50。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。

NAHB主席Kevin Kelly在声明中说，“很多因素引发建筑商对满足春季购房季需求的担忧，其中包括可建筑用地和技术工人短缺，原材料价格上涨以及新屋库存极低等。”(完)