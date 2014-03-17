美国数据：3月NAHB房屋市场指数下跌至47，2月为46

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透纽约3月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国3月住宅建筑商信心小幅增长，但仍然较为疲弱，因市场仍存忧虑。
NAHB在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数小升至47，2月为46，经济学家的预估为50。
读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。
NAHB主席Kevin Kelly在声明中说，“很多因素引发建筑商对满足春季购房季需求的担忧，其中包括可建筑用地和技术工人短缺，原材料价格上涨以及新屋库存极低等。”(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。