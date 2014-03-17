乌克兰情势：美国警告若俄罗斯将克里米亚正式纳入，将对俄实施更多制裁

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透华盛顿3月17日 - 一名美国高级官员周一称，如果俄罗斯进行将乌克兰克里米亚正式纳入俄罗斯的程序或俄对乌克兰采取进一步军事行动，俄罗斯将面对更多制裁。
另一名美国官员表示，有确凿证据显示在周日克里米亚公投前部份投票是“事前写好的”，而且也发现不符合规则的投票。
此前美国宣布向11名俄罗斯人和乌克兰人实施签证禁令和冻结其资产。被制裁官员包括俄罗斯副总理ROGOZIN、克里米亚领导人AKSYONOV以及俄罗斯国家杜马成员。美国称制裁令适用于“涉及俄罗斯军工业的任何个人或实体”(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)