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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 22:44 BJT

乌克兰情势：美国警告若俄罗斯将克里米亚正式纳入，将对俄实施更多制裁

路透华盛顿3月17日 - 一名美国高级官员周一称，如果俄罗斯进行将乌克兰克里米亚正式纳入俄罗斯的程序或俄对乌克兰采取进一步军事行动，俄罗斯将面对更多制裁。

另一名美国官员表示，有确凿证据显示在周日克里米亚公投前部份投票是“事前写好的”，而且也发现不符合规则的投票。

此前美国宣布向11名俄罗斯人和乌克兰人实施签证禁令和冻结其资产。被制裁官员包括俄罗斯副总理ROGOZIN、克里米亚领导人AKSYONOV以及俄罗斯国家杜马成员。美国称制裁令适用于“涉及俄罗斯军工业的任何个人或实体”(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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