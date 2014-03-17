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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 23:00 BJT

乌克兰情势：奥巴马称准备向俄实施进一步制裁，但仍可通过外交途径解决

路透3月17日 - 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 李军;审校 利棣儿)
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