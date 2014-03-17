全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因运费上涨

路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船和巴拿马型船活动增加。

乾散货运价指数上升4点，至1,481点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨14点，或0.52%，至2,691点。日均获利上升23美元，至20,975美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升3点，或0.27%，报1,116点。日均获利涨26美元，至8,982美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)