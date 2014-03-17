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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：3月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 03/13/2014 03/06/2014 03/06/2014 03/14/2013

初值 修正值 前值

小麦 496,396 438,674 429,081 652,806

燕麦 0 0 0 0

大麦 　 12,600 299 299 1,914

玉米 976,742 936,202 933,974 404,363

高粱 198,774 187,538 183,149 13,464

大豆 939,738 1,087,288 1,505,206 272,733

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 24,868,950 20,292,748

燕麦 1,855 7,578

大麦 　 155,624 133,895

玉米 19,925,947 10,030,295

高粱 2,033,707 1,197,516

大豆 38,912,152 31,952,464

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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