USDA报告：3月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国企业：麦子金服B轮融资获银行系数亿元资本，网贷平台拟赴美上市

路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。