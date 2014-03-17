USDA报告：3月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 03/13/2014 03/06/2014 03/06/2014 03/14/2013
初值 修正值 前值
小麦 496,396 438,674 429,081 652,806
燕麦 0 0 0 0
大麦 12,600 299 299 1,914
玉米 976,742 936,202 933,974 404,363
高粱 198,774 187,538 183,149 13,464
大豆 939,738 1,087,288 1,505,206 272,733
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 24,868,950 20,292,748
燕麦 1,855 7,578
大麦 155,624 133,895
玉米 19,925,947 10,030,295
高粱 2,033,707 1,197,516
大豆 38,912,152 31,952,464
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。