表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为4.86

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透华盛顿3月17日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.075 低值 0.050 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 33.92% 投标倍数 4.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,796,600 总投标 111,872,156,600 竞争性投标得标 22,279,640,000 非竞争性投标得标 345,156,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/20 到期日 2014/09/18 CUSIP码 912796CB3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选